Литва сожалеет, что из-за агрессии РФ выборы не проводились в Крыму и на части Донбасса . Новости

Выборы президента Украине 31 марта 2019 года были свободными и честными. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на сообщение Линкявичюса в Twitter.

В то же время глава МИД Литвы выразил сожаление, что голосование не проводились в аннексированном Крыму и на неподконтрольном украинской власти Донбассе.

Линкявичюс приветствовал проведение демократических выборов в Украине. «Я поздравляю Украину, которая подтвердила свою демократию, проводя первый тур президентских выборов, по сути, свободным, честным и высококонкурентным способом. Сожалеем, что из-за агрессии выборы нельзя было проводить в оккупированном Крыму и части Донбасса», – написал министр.

Напомним, что в Евросоюзе оценили процесс голосования в первом туре выборов президента Украины как хорошо организованные и прошедшие прозрачно и эффективно.

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 622 тыс. 805 избирателей, в голосовании приняли участие 65,10%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 тыс. 387 избирателей проголосовали 56,8%.