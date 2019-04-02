Стиснув зубы, смирился: Ходаковский пояснил запрет въезда ему в «ДНР». Новости

Экс-командир батальона «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский смирился с ситуацией недопуска в «ДНР», и уже не намерен выступать с «антикремлевскими настроениями». Об этом он завил в комментариях военкору Юрию Котенку.

«Мне не запрещен въезд в "ДНР". Я бы так не назвал. Он мне временно ограничен», – сказал он.

Ходаковский напомнил, о ситуации, что первоначально его не выпускали из «ДНР» в Россию. «Формулировка, не допускающая меня в Россию, гласила так: он может выезжать, но по разрешению органа, наложившего ограничения. То есть это не запрет на выезд/въезд, а это ограничения», – пояснил он.

При этом оппозиционер отметил, что запрет на въезд в «ДНР» существует не на уровне судебного решения, «это все подковерные игры, очень сложные».

Ходаковский отказался прямо пояснить ситуацию, происходящую с ним, а постарался объяснить «происходящее формулировкой обтекаемой, не лживой». «Мы взаимодействуем с Россией, мы аффилированы с Россией, мы уже интегрированы. И в этих обстоятельствах мы не можем не взаимодействовать с российской политической элитой, которая отвечает за взаимодействие с нами. А поскольку я заявляю претензии на свое присутствие во власти [ДНР], даже хотел на пост главы [ДНР] избираться, то я должен не допускать разрыва этих связей. И если я буду в себе носить какие-то антикремлевские настроения, то моя политика будет идти на разобщение с Россией. А действовать на разобщение с властью я не хочу», – отметил он.

«Поэтому мой выбор – подождать развитие ситуации, и, думаю, в ближайшей перспективе вопрос [допуска в ДНР] отпадет как недоразумение», – считает экс-лидер «ДНР».

Он согласился, что ему «дали по рукам», и он «стиснув зубы, смирился». «А другого выхода нет. А как иначе?», – отреагировал Ходаковский.

Напомним, что в «ДНР» Александр Ходаковский был отстранен от «власти» в 2015 году. «Народный совет ДНР» запретил ему участвовать в каких бы то ни было «выборах» и занимать руководящие «посты». Ходаковский не скрывал своих политических амбиций и притязаний на пост «главы ДНР». Весной 2018 года он выдвинулся на позицию «главы республики» и тут же попал под прессинг. Поэтому в начале лета был вынужден бежать в Россию, опасаясь за свою жизнь. После объявления осенью 2018 года «выборов» «главы ДНР» Ходаковский также заявил, что будет баллотироваться. 20 сентября он намеревался вернуться в «ДНР», чтобы подать документы в «ЦИК». Но его не выпустили из России в «республику».

Ранее Ходаковский заявлял, что до 2018 года его по распоряжению Владислава Суркова – советника президента России Владимира Путина – не выпускали из «ДНР» в Россию, не позволяли общаться с российскими кураторами. Он подчеркивал, что сейчас находится в России незаконно, при этом уверен, что украинским властям его не сдадут.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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