Обработано 98% протоколов: В позициях кандидатов в президенты – без изменений. Новости

Центральная избирательная комиссия обработала 97,72% протоколов с результатами голосования в первом туре выборов президента Украины, прошедших 31 марта.
На данный момент учтено мнение 18 млн 438 тыс. 393 избирателей, что составляет 97,97% принявших участие в голосовании.
По Украине Владимир Зеленский имеет 30,26% голосов, Петр Порошенко – 15,92%, Юлия Тимошенко – 13,38%.
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По Донецкой области обработано 97,35% протоколов – 823 510 проголосовавших избирателей, или 96,93% проголосовавших.
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В Луганской области обработано 95,14% протоколов – 284 408 избирателей или 94,08% проголосовавших.
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Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 621 тыс. 197 избирателей, в голосовании приняли участие 63,54%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 387 избирателей проголосовали 56,8%.
По данным «Национального экзитпола 2019», в первом туре Владимир Зеленский получил 30,4% голосов, Петр Порошенко – 17,8%, Юлия Тимошенко – 14,2%.
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