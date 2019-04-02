На аэродроме в районе ООС прошла тренировка поисково-спасательных подразделений (Фото). Новости

На одном из аэродромов в районе проведения операции Объединенных сил прошла тренировка поисково-спасательных подразделений. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В связи с постоянным ростом интенсивности полетов авиации в районе проведения операции Объединенных сил, в силу специфики выполнения задач возрастает также и уровень опасности. Поэтому большое внимание уделяется подготовке поисково-спасательных сил, которые предназначены для сохранения и спасения жизни экипажей воздушных судов и их пассажиров.

Для поддержания уровня их натренированности и проверки готовности периодически спасателями проводятся учения. На днях практическая тренировка аварийно-спасательной команды по теме: «Организация и проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения авиационного происшествия с воздушным судном» состоялось на одном из аэродромов в районе проведения операции Объединенных сил.