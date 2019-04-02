Ухудшилась: В Луганске обсуждают «республиканскую» связь. Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске местные жители жалуются на плохое качество связи «республиканского» мобильного оператора «Лугаком». Об этом люди пишут в соцсетях.

В частности, в луганском паблике местные жители напоминают, что «министр связи» Олег Фетисов встречался с «главой ЛНР» Леонидом Пасечником и заявлял, что качество связи улучшится в марте. Луганчане отмечают, что уже наступил апрель, однако же улучшений не видно.

Большинство пишут о том, что стало даже хуже:

Ольга: «Ухудшилась»;

Артем: «Связь – полное г*вно»;

Макс: «В 2000 у меня был UMC, связь была намного лучше, чем нынешняя»;

Виктория: «Вообще не связь, особенно если поселок Екатериновка в Луганске»;

Костя: «"Лугаком" – ложь, хватит».

Напомним, на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей остался единственный украинский мобильный оператор – Vodafone (МТС-Украина). Мощности оператора «Киевстар» были захвачены еще в феврале 2015 года. Life прекратил свою работу в «ЛНР» в 2016 году, а в «ДНР» – в феврале 2017 года после требования оплачивать налоги «республике» под угрозой «национализации».

На базе захваченных мощностей «Киевстар» в «ДНР», в частности, создан «республиканский» оператор «Феникс». В «ЛНР» работает «республиканский» оператор «Лугаком». Однако их действие распространяется лишь в пределах «республик», а также посредством интернет-телефонии через них можно звонить в Россию и иные страны (кроме Украины).

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