Времени для смены места голосования во втором туре выборов президента у переселенцев в разы меньше. Новости

Для участия во втором туре президентских выборов желающие голосовать смогут обратиться в Центры регистрации избирателей, чтобы изменить место голосования, но времени в разы меньше, чем в первом туре. Об этом рассказал омбудсмен по правам избирателей Луганщины Гражданской сети «Опора» Сергей Кошель.
Эксперт отметил, что времени на смену места голосования во втором туре будет в 6 раз меньше. «Необходимо во время второго тура всем, кто желает изменить место регистрации, постараться это сделать до 16 апреля, потому что времени мало. Если ранее, в первом туре, это было 90 дней, то сейчас получается две недели», – сказал он.
Как ранее заявила председатель правления Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская, очень важно, чтобы Центральная избирательная комиссия как можно скорее объявила результаты первого тура выборов президента Украины и официально объявила о повторном голосовании, чтобы граждане успели сменить место голосования.
Напомним, по последним данным на сегодня, 2 апреля, ЦИК обработала 98% протоколов с результатами голосования в первом туре выборов президента Украины, прошедших 31 марта.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»
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