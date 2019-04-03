Даже зубную щетку нельзя: В Донецке обсуждают передачи задержанным на 15 суток. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области за «админнарушения», в частности, за пребывание на улице во время комендантского часа, людей задерживают на 15 суток. При этом «админщики» могут провести все 15 суток даже без зубной щетки, так как с передачами имеется проблема. Об этом пишут местные жители в соцсетях.

«У кого знакомых задерживали на 15 суток? Интересует, разрешают ли приносить передачи», – пишет автор поста.

Жители Донецка делятся информацией, отмечая, что передачи разрешены, однако это не означает, что задержанный их получит:

Анастасия: «Разрешают один раз»;

Егор: «Разрешают, уточни только что и когда»;

Артур: «С чем заехал, с тем и чалится… Если ты заезжаешь перед СИЗО, то ничего нельзя, только то, что с собой, передачки на СИЗО уже будут. Админщикам, вроде, только вещи и все»;

Николай: «Сейчас даже на ИВС можно передать – что хочешь»;

Артур: «Вопрос – кому оно надо просто, полиции неохота этим заниматься, это ж проверять все придется»;

Николай: «Так-то да, смотря на кого попадешь»;

Елена: «Даже зубную щетку нельзя админщикам»;

Татьяна: «Пересмотрят, что принесли, могут себе взять».

Иные жители Донецка сообщают о противоположном – что передачи не принимаются. «Нет, не разрешают», – пишет Александр.

Также люди пишут о том, что сразу после задержания с человеком нет связи, однако позже задержанные могут осуществлять звонки – возможно, за дополнительную плату. «Если нет связи, то, наверное, только приняли. Завтра позвонит. Сам или за деньги», – пишет Олег.

Дончане высказывают мнения и о самом наказании в виде 15 суток:

Сергей: «15 суток... Как отбывание срока. Мда»;

Виталий: «Великолепное наказание. Человек пропадает на 15 суток. Теряет работу, возможно, семью... И в кого он превращается после этого наказания? Какой человек (явно не социолог или психолог) придумал это? У автора идеи "15 суток" явно с психикой проблемы! Поэтому он решил выместиться на других»;

Андрей: «Если ты напился, подрался с прохожими и т. д., то на 15 суток – это слишком. Проспится дома, а завтра с новыми силами, на новые подвиги и вперед. По моему мнению, исправительные общественные работы, такие как подметание парковых зон, побелка деревьев, еще ни одну семью не развалили».

Напомним, что в «ДНР» в 2018 году за нарушение комендантского часа задержали примерно 34 тыс. человек. Местные жители выражают недовольство заявлением «и. о. главы ДНР» Дениса Пушилина, что комендантский час сокращать не планируют, и он остается в расширенном режиме – с 23:00 до 5:00.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» и «ЛНР» комендантский час с 23:00 до 5:00, при этом в «ДНР» наказание за нарушение комчаса жестче, чем в «ЛНР». Так, в «ДНР» за первое нарушение комендантского часа задерживают и держат в «отделении» до 9 часов утра, второе нарушение – уже арест на 15 суток. При этом в «ЛНР» нарушение режима КЧ на один час и более для гражданских лиц «влечет наложение административного штрафа в размере от 500 руб. (230 грн) до 2000 руб. (915 грн) или обязательные работы на срок от 20 до 40 часов».