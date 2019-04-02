В ОБСЕ рассказали о ранении мужчины в Верхнеторецком. Новости

Житель Верхнеторецкого (Донецкая обл.) 29 марта получил ранение, находясь во дворе своего дома. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 1 апреля.

Сообщается, что 31 марта наблюдатели уточняли сообщения о мужчине, который 29 марта получил осколочные ранения в Верхнеторецком.

«В больнице, расположенной в н. п. Торецк (быв. Дзержинск; подконтрольный правительству, 43 км к северу от Донецка), команда СММ видела мужчину (в возрасте около 30 лет) с 5 перевязанными ранами: на лице, шее, а также в области правого бедра и брюшной полости. Медработники сообщили, что 29 марта в больницу был доставлен мужчина с 5 осколочными ранениями. Мужчина рассказал, что 29 марта, во второй половине дня, когда он находился во дворе своего дома № 25 на ул. Вишневой в Верхнеторецком, он услышал стрельбу из легкого вооружения, а также взрыв, и в впоследствии увидел кровь на лице», – сказано в отчете.

Как сообщалось ранее, в результате обстрела Верхнеторецкого был ранен 30-летний мужчина.