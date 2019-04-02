В Краматорске студенты вуза-переселенца требовали вернуть уволенного декана (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) в понедельник, 1 апреля, студенты Донецкого национального медицинского университета (ДНМУ) требовали у руководства вуза-переселенца восстановить в должности декана медицинского факультета №1 Александра Герасименко.

Приказ о его увольнении на официальном сайте университета был опубликован 26 марта. Причины увольнения – несоответствие занимаемой должности и уголовное правонарушение.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

«Определенный период времени, до 25 марта, Герасименко Александр Иванович временно исполнял обязанности ректора. За это время он допустил ряд нарушений. Он зачел в университет 30 студентов-иностранцев, которые не имели на это права, потому прием студентов был окончен 28 февраля, а приказ был выдан позднее», – рассказал и. о. ректора ДНМУ Игорь Хрипаченко.

«Эти 30 человек, которые не являются студентами, оплатили контрактовой фирме [за обучение в вузе]. Есть соответствующие заявления этих студентов», – добавил он.

По словам председателя студенческого самоуправления Даниила Гавилея, в мероприятии с требованием вернуть уволенного декана участвовали около 450 человек – это студенты, преподаватели и руководители филиалов вуза.

«Студенты медицинского факультета №1 вышли показать свой протест против этого увольнения. Они требуют вернуть Александра Ивановича. Это человек с большой буквы, который сделал, мне кажется, для каждого студента очень много», – сказал он.

Акцию протеста провели возле корпуса №2 университета. Участникам раздали бейджики, на которых написано «Герасименко – это ДНМУ». «Мы не видим наш вуз без нашего декана. Мы раздаем, можно сказать, пропуск, чтобы студент имел его, как студенческий, и не было бы никаких провокаций», – рассказала студентка вуза-переселенца Надежда Лисай.

«Мы хотим вернуть нашего декана, которого уволили, по мнению студенчества, не правильно», – добавила она.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Декан медицинского факультета №1 ДНМУ Александра Герасименко прокомментировал ситуацию с его увольнением так: «Мне сейчас инкриминируют, что я нарушил правила зачисления иностранцев на первый курс. Там, действительно, по положению, их нужно было до 28 февраля зачислять, но они приехали поздно, с самолетами этими – задержались. Они сдали вступительные экзамены чуть позже».

«28 февраля был последний день – это четверг, в пятницу все оформлялось, а в понедельник мне передали эти документы. В понедельник я подписал приказ об их зачислении. Два дня, а фактически – один день просрочен. Ну, и нынешняя администрация считает, что это уголовное преступление. Хотя, с точки зрения правовой, юридической – это административное нарушение. На этом сыграли и меня уволили», – рассказал Герасименко.

Ситуацию с его увольнением руководство вуза обсудило со студентами, которые организовали акцию протеста. Пообещали, что приказ об увольнении с сайта уберут, а с ситуацией должны разобраться юристы.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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