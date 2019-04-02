«Льгота» и «суперльгота»: В соцсетях обсуждают коррупцию на КПП «ДНР». Новости

При пересечении линии разграничения на контрольно-пропускном пункте «ДНР» пропускают сначала «суперльготу», затем «льготу», а затем обычную очередь. Об этом пишут очевидцы в местных пабликах в соцсетях.

Так, люди сообщают о ситуации на различных КПП «ДНР» с указанием количества «льготы» и «суперльготы». И объясняют, кто относится к данным категориям:

Антон: «Еленовка: основная – почти до 3-го туалета, льгота – машин 10-15, суперльгота – 5»;

«Donut»: «Что такое льгота и суперльгота? Ребенок или беременная – это что?»;

«Волшебник»: «Суперльгота – беременные инвалиды. Их еще так называют»;

Алекс: «Льгота – проезд льготной категории граждан (инвалиды 1 группы, беременные с какого-то месяца, суперльгота – коррупционный проезд за взятку»;

Игорь: «Наблюдаю постоянно такую картину: на БП ДНР льготников машин по 70, подъезжаешь вместе с льготой на украинский БП – льготников нет… Что за фигня такая»;

Игорь: «Эти льготники "КамАЗ" до сотни разгонят за 100 метров, толкая».

Как раннее пояснял глава «службы пограничной охраны МГБ ДНР» Георгий Рыжих, неудовлетворительная работа КПП «ДНР» связана с нехваткой бюджета. Многочасовые очереди образуются также потому, что на КПП, кроме «пограничников», работают представители многих смежных структур («таможни», «МЧС», «МВД» и др.), которые часто дублируют функции друг друга, а из-за отсутствия единой базы – каждая структура ведет свою электронную базу пересекающих линию разграничения. Кроме того, Рыжих признал, что на «республиканских» КПП не хватает сотрудников.

Напомним, что в течение октября-декабря 2018 года на линии разграничения со стороны «ДНР» отмечались большие очереди. Проблема активизировалась в феврале-марте 2019 года. На данный момент наиболее проблемные участки – КПП «Александровка» (в районе украинского КПВВ «Марьинка») и КПП «Еленовка» (в районе украинского КПВВ «Новотроицкое»).

Люди жалуются на процедуры, которые задерживают прохождение КПП: проводится усиленный досмотр, «пограничники ДНР» часто снимают отпечатки пальцев, в отдельном талоне нужно указывать свои персональные данные (ФИО, дата рождения, номер телефона, IMEI телефона).

Жители утверждают, что большие очереди со стороны «республики» созданы искусственно, т. к. КПП «ДНР» на линии разграничения – это доходный бизнес структур «министерства госбезопасности».

При этом, как заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, они ничего не могут сделать с коррупцией на «республиканских» КПП, пока люди не будут подавать заявления в «прокуратуру» с «конкретными фактами, именами и фамилиями».

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