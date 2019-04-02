О чем будут говорить на дебатах кандидаты в президенты Украины. Новости

Во втором туре выборов президента Украины формат дебатов предусматривает обсуждение важных тем, и они обязательны. Об этом рассказал народный депутат Украины Владимир Арьев.

«Формат дебатов всегда, особенно во втором туре, он обязателен и предусматривает по блокам, в соответствии с конституционными обязанностями президента, обговорить те вопросы, которые должны быть потом одного или другого, кто из них победит, его работой на следующие 5 лет или более», – сказал он.

По его словам, это должны быть вопросы национальной безопасности и обороны, вопросы международных отношений, блоки вопросов о Конституции – о правах и свободах граждан. «Надо смотреть, кто из этих двух кандидатов сможет качественнее донести свою позицию и убедить граждан, что он профессионален и более подготовлен для того, чтобы занимать эту должность», – отметил Арьев.

Как сообщалось ранее, действующий глава государства Петр Порошенко выступил за проведение дебатов между кандидатами в президенты перед вторым туром голосования. Лидер избирательной гонки Владимир Зеленский уже дал свое согласие принять в них участие.

Напомним, официальные результаты выборов, прошедших 31 марта, должны быть объявлены не позднее 10 апреля. Если 31 марта ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов (50%+1 голос), будет назначен второй тур выборов. Его возможная дата – 21 апреля 2019 года. Новоизбранный президент Украины должен вступить в должность не позднее 3 июня 2019 года. По последним данным на сегодня, 2 апреля, ЦИК обработала 98% протоколов с результатами голосования в первом туре выборов президента Украины, прошедших 31 марта.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

Читайте также: