Сводка из зоны ООС за 1 апреля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 18 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов трое украинских военных получили ранения. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал украинские позиции:

из стрелкового оружия – вблизи Песок;

из станковых противотанковых гранатометов – около Авдеевки;

из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Новотроицкого;

из крупнокалиберных пулеметов – вблизи Лебединского.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершал обстрелы:

из минометов калибрами 120 и 82 мм, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Крымского;

из минометов калибром 120 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе Новолуганского;

из минометов калибром 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у Золотого-4;

из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – в районе Зайцево;

из крупнокалиберных пулеметов – в районе Новотошковского.

С начала текущих суток противник обстрелял из минометов калибрами 120 и 82 мм украинских военных в районе Верхнеторецкого, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

В «ЛНР» заявляют, что «киевские силовики 7 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка городского типа Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.), поселка Голубовское, сел Желобок и Смелое. Огонь велся из арторудий калибром 122 мм, минометов калибром 82 мм, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».

На момент подготовки материала в «ДНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.