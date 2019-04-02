ФК «Александрия» – ФК «Шахтер»: Перед матчем. Новости

3 апреля футбольный клуб «Шахтер» возобновит выступления в Премьер-лиге. Лидер чемпионата отправится в Александрию. Начнется поединок с одноименным клубом в 17:00, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

У «Шахтера» положительный баланс выездных матчей чемпионата с «Александрией» без поражений: 7 побед и 1 ничья при соотношении мячей 16-8.

Марлос забивал «желто-черным» в 2 прошедших встречах в рамках УПЛ-2018/19 (обе завершились со счетом 2:0).

Лучшим бомбардиром «горняков» в противостоянии с «Александрией» в чемпионате остается Алекс Тейшейра (4 гола), Алексей Белик и Дентиньо отличились трижды.

«Шахтер» может продлить победную серию в Премьер-лиге, которая сегодня насчитывает 5 игр с общей результативностью 12-0.

Жуниор Мораес проведет первый матч за «горняков» как украинец, а Валерий Бондаренко может встретиться на поле с бывшим клубом и дебютировать в оранжево-черной футболке.

Чаще всего в составе противника по воротам бьют Кирилл Ковалец (38) и Евгений Банада (34), оба – во второй десятке рейтинга УПЛ по этому показателю. Лидирует Жуниор Мораес с 64 ударами.

25 февраля в поединке с «Александрией» подопечные Паулу Фонсеки владели мячом 64% игрового времени, 35 раз адресовали мяч в штрафную, а также 8 раз пробили в створ, что является лучшим показателем команды в весенней части сезона.