В Северодонецке возле многоэтажки обнаружены боеприпасы (Фото). Новости

Сегодня, 2 апреля, в Северодонецке (Луганская обл.) были обнаружены боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганщины.

Как рассказали в полиции, сообщение об опасной находке поступило сегодня в 6:30: дворник во время уборки территории одного из дворов на улице Первомайской, у фундамента многоэтажки, обнаружил два предмета, похожих на гранаты.

Патрульные полицейские немедленно ограничили доступ посторонних лиц к боеприпасам, вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехническую службу, до приезда которых охраняли место происшествия.

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