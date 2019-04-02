На Донетчине местные коммунальщики приучают жителей сортировать мусор. Новости

Согласно закону Украины «Об отходах» города и села должны сортировать мусор. Постепенно приучать к этому жителей Дружковки (Донецкая обл.) начали местные коммунальщики.

Социальные и культурные заведения города они уже обеспечили контейнерами для раздельного сбора мусора, которые изготавливают самостоятельно.

Как рассказал заместитель начальника Управления ЖКХ г. Дружковки Алексей Ковалев, эта работа продолжается. «Пока это делается существующими силами предприятия, поэтому нет возможности в больших количествах производить эти контейнеры, но мы пришли к выводу, что нам дешевле самостоятельно внести корректировки в существующие контейнера, чем покупать их где-то на стороне», – сказал он.

«Мы экономим по деньгам 30% от стоимости нового контейнера», – добавил Ковалев.

Коммунальщики переоборудуют контейнеры – приваривают крышку, делают отверстие. Для раздельной утилизации отходов уже переделали 15 контейнеров. В больницах и школах уже расставили контейнеры для сбора стекла и пластиковых отходов.

Согласно общепринятым мировым стандартам, самостоятельно изготовленные баки красят для пластика в желтый цвет, для стекла – в зеленый, а серые баки предназначены для смешанных отходов.

В ближайшее время на базе коммунального предприятия в Дружковке планируют открыть пункт сбора вторичного сырья. Для этих целей начали оборудовать пустые помещения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «АКМЦ»

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