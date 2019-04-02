Пожары на Донетчине: Один человек спасен, один – погиб. Новости

За минувшие сутки на пожарах в Донецкой области один человек был спасен, один – погиб. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Так, 1 апреля в 09:43 спасателям поступило сообщение о пожаре, который произошел на ул. Некрасова в Бахмуте.

«На месте происшествия спасатели выяснили, что происходит плотное задымление в двухкомнатной квартиры на 1-м этаже дома. Во время проведения разведки и тушения пожара пожарные обнаружили в помещении мужчину. Бойцы ГСЧС в составе звена ГДЗС вывели мужчину на свежий воздух и передали его работникам скорой помощи», – рассказали в пресс-службе.

Мужчина был госпитализирован в хирургическое отделение больницы Бахмута в хирургическое отделение с предварительным диагнозом: ожоги верхней части туловища и лица, отравления угарным газом.

Спасатели ликвидировали пожар в 10:05.

В тот же день в 21:12 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о пожаре на ул. Макара Мазая в Мариуполе.

На месте происшествия спасатели выяснили, что возгорание произошло внутри частного одноэтажного жилого дома. В результате пожара погиб мужчина, 1966 года рождения.

Пожар был ликвидирован в 22:40.

Причины возникновения пожаров устанавливаются.