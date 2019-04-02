Выборы президента: ЦИК продолжает обработку протоколов. Новости

Центральная избирательная комиссия обработала 98,03% протоколов с результатами голосования в первом туре выборов президента Украины, прошедших 31 марта.

На данный момент подсчитаны 18 млн 504 тыс. 149 голосов.

По Украине Владимир Зеленский имеет 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,93%, Юлия Тимошенко – 13,39%.

Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.

По Донецкой области обработано 98,18% протоколов – 831 288 проголосовавших избирателей.

В Луганской области обработано 96,82% протоколов – 290 444 избирателей.

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 621 тыс. 197 избирателей, в голосовании приняли участие 63,54%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 387 избирателей проголосовали 56,8%.

По данным «Национального экзитпола 2019», в первом туре Владимир Зеленский получил 30,4% голосов, Петр Порошенко – 17,8%, Юлия Тимошенко – 14,2%.