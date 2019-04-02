Кошмар века: В «ДНР» люди обсуждают количество наркоманов. Новости

В неподконтрольных украинским властям Макеевке и Донецке увеличивается количество наркоманов. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщают местные жители в соцсетях.

Житель Макеевки сообщает об увиденной ситуации, когда в городе мужчина, вероятно, после принятия наркотических веществ, вел себя неадекватно.

«Макеевские наркоманы. Макеевка, К-7, очередной идиот принял спайсы, миксы или еще какую-то химию. Данная проблема с доступностью и популярностью этих наркотиков выходит на катастрофический для республики уровень! Почему никто не борется с распространением этой гадости по городу?», – пишет автор поста.

О плачевной ситуации говорят жители и Макеевки, и Донецка:

Роман: «Вчера такого же видел напротив цирка днем: свое лицо массажировал. Соль... Полиции все равно»;

Наталья: «Ужас»;

Елена: «Очень страшно! Это кошмар века»;

Дарья: «На Мирном вчера такого же видела!»;

Анна: «А мы с мужем на Звездном вчера такого же видели»;

Ольга: «На Мирном их больше, чем нормальных людей»;

Людмила: «В Калининском у нас всю зиму такие красавеллы были. Неделю назад шла с ребенком из садика с дедом и его внучкой, дети впереди бежали, мы сзади. Смотрим – шприц наполненный… Я и офигела. Растоптала. Хочу тоже обратить внимание, что раньше их не было, буквально вот ох***ли».

Многие пишут о том, что наркотики беспрепятственно рекламируются в местных группах в соцсетях, торговля наркотиками приносит прибыль и покрывается «полицией»: