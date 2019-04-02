Кошмар века: В «ДНР» люди обсуждают количество наркоманов. Новости

В неподконтрольных украинским властям Макеевке и Донецке увеличивается количество наркоманов. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщают местные жители в соцсетях.
Житель Макеевки сообщает об увиденной ситуации, когда в городе мужчина, вероятно, после принятия наркотических веществ, вел себя неадекватно.
«Макеевские наркоманы. Макеевка, К-7, очередной идиот принял спайсы, миксы или еще какую-то химию. Данная проблема с доступностью и популярностью этих наркотиков выходит на катастрофический для республики уровень! Почему никто не борется с распространением этой гадости по городу?», – пишет автор поста.
О плачевной ситуации говорят жители и Макеевки, и Донецка:
- Роман: «Вчера такого же видел напротив цирка днем: свое лицо массажировал. Соль... Полиции все равно»;
- Наталья: «Ужас»;
- Елена: «Очень страшно! Это кошмар века»;
- Дарья: «На Мирном вчера такого же видела!»;
- Анна: «А мы с мужем на Звездном вчера такого же видели»;
- Ольга: «На Мирном их больше, чем нормальных людей»;
- Людмила: «В Калининском у нас всю зиму такие красавеллы были. Неделю назад шла с ребенком из садика с дедом и его внучкой, дети впереди бежали, мы сзади. Смотрим – шприц наполненный… Я и офигела. Растоптала. Хочу тоже обратить внимание, что раньше их не было, буквально вот ох***ли».
Многие пишут о том, что наркотики беспрепятственно рекламируются в местных группах в соцсетях, торговля наркотиками приносит прибыль и покрывается «полицией»:
- «Ву Ал»: «Зачем бороться если это прибыль?
- Агриппина: «Я на заборах вижу рекламу групп в соцсетях»;
- Дмитрий: «Соцсети – аля +20 продавцов по Дону и Македонии»;
- Олег: «Полиция в теме! Вот и травят людей»;
- Денис: «Вызвал МГБ и все»;
- «Злой»: «Никто не будет с этим бороться. Основной потребитель наркоты – армия и иже с нею».
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