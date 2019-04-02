На Донетчине во время выполнения подземных работ травмировался горняк. Новости

Во время выполнения подземных работ на шахте в Украинске (Донецкая обл.) получил травму горняк. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции.

«44-летний мужчина получил травму во время выполнения подземных работ на шахте. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего», – рассказали в полиции.

Там добавили, что пострадавшему была оказана первая помощь, после чего он был госпитализирован и сейчас находится в больнице.

По данному факту следователями Селидовского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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