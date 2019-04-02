Послы G7 прокомментировали выборы в Украине. Новости

Послы стран Большой семерки (G7) одобрили выводы ОБСЕ относительно первого тура президентских выборов в Украине, которые показали свободное волеизъявление граждан и конкуренцию между кандидатами. Об этом говорится в заявлении, обнародованном в Twitter.

«Послы G7 приветствуют предварительные выводы Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и отмечают, что первый тур президентских выборов, проведенный 31 марта 2019 года, имел конкурентный характер и прошел в целом мирной и безопасной атмосфере», – говорится в тексте.

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Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 621 тыс. 197 избирателей, в голосовании приняли участие 63,54%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 387 избирателей проголосовали 56,8%.

По данным «Национального экзитпола 2019», в первом туре Владимир Зеленский получил 30,4% голосов, Петр Порошенко – 17,8%, Юлия Тимошенко – 14,2%.