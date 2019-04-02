В «ДНР» рассказали о криминале за сутки. Новости

В «ДНР» за минувшие сутки зарегистрировано 16 сообщений о преступлениях, в том числе 1 убийство, 2 случая причинения телесных повреждений различной степени тяжести, 1 грабеж. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщили в пресс-службе «МВД ДНР».

«В дежурную часть Амвросиевского районного отдела полиции поступило сообщение об обнаружении трупа женщины 1971 года рождения с признаками насильственной смерти», – говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый в преступлении задержан. В отношении него «возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 112 УК ДНР (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего)».

Кроме того, за минувшие сутки в больницу Киевского района Донецка поступил 51-летний горожанин, доставленный в лечебное учреждение с многочисленными травмами. Подозреваемый мужчина в нанесении тяжкого вреда здоровью также задержан.

Читайте также: