На Пасху назначен дополнительный поезд из Покровска в Харьков (Расписание). Новости

«Укрзализныця» назначила дополнительный поезд из Покровска (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) в Харьков на период с 24 апреля по 1 мая 2019 года. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба компании.

«"Укрзализныця" назначила пассажирские поезда на 41 дополнительный рейс на пасхальные и майские праздники. По состоянию на 1 апреля 2019 года уже назначены 8 дополнительных поездов, дополнительные рейсы на 5 графиковых поездов на пасхальные и майские праздники. В общем назначен 41 дополнительный рейс», – отмечают в пресс-службе.

В частности, поезд №205 «Покровск – Харьков» будет курсировать ежедневно с 24 апреля по 1 мая. Отправление из Покровска в 09:20 и прибытие в Харьков в 14:49. В обратном направлении поезд отправится в 16:44 и прибудет в Покровск в 22:07.

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