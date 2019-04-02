42 гранаты, автомат Калашникова, патроны: В «ДНР» мужчина хранил дома арсенал оружия. Новости

В неподконтрольном украинским властям Снежном (Донецкая обл.) местный житель хранил дома оружие, патроны, боеприпасы и наркотики. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».
«В ходе проверки оперативной информации сотрудники сектора уголовного розыска Снежнянского ГО провели санкционированный обыск по месту жительства ранее судимого за совершение тяжких и особо тяжких преступлений 43-летнего горожанина», – уверяют в «ДНР».
В пресс-службе добавляют, что в доме мужчины были обнаружены и изъяты автомат Калашникова, 42 гранаты различного типа с запалами к ним, 7 детонаторов, 400 патронов различного калибра и сверток с веществом растительного происхождения, по внешнему виду напоминающим марихуану. Изъятое направлено на экспертизу.
Мужчину обещают привлечь к «уголовной ответственности». «В настоящее время правонарушитель находится под арестом», – заявляют в «МВД».
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