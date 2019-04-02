Германия возглавила Совет безопасности ООН. Новости

Германия впервые за 7 лет вновь возглавила по ротации Совет безопасности ООН. Эстафету она переняла у Франции. На протяжении месяца своего председательства Германия обещает содействовать международному сотрудничеству, а также тесно координировать свои действия с Францией и другими представителями ЕС в Совбезе ООН.

Особое внимание Германия обещает уделить гуманитарным вопросам, так как в этом году исполняется 70 лет Женевским конвенциям, которые включают в себя несколько международных соглашений о раненых в армии, на флоте, о поведении с военнопленными, защиту гражданского населения во время войны. Эти документы были подписаны в 1949 году. К ним присоединились 190 стран мира.

«Из-за войн почти 70 млн человек покинули свои дома. Вооруженные конфликты отбирают у фермеров урожай, а у рядовых жителей – еду и покой, а также нарушают покой и усугубляют упадок. Осада и голод усугубляют вооруженные конфликты», – отметил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

«Германия и Франция – две страны, которые столетиями воевали против друг друга, а теперь передают из рук в руки председательство в Совете безопасности ООН. То, что мы стали друзьями, отличный стимул, чтобы вместе урегулировать все мировые кризисы, а еще – сигнал для других стран, что возможно все», – заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»