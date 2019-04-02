25% ожогов тела: На Донетчине 8-месячный малыш залез в ванну с горячей водой. Новости

В Мирнограде (Донецкая обл.) 1 апреля 8-месячный мальчик залез в ванну с горячей водой и получил ожоги. Сейчас ребенок находится в реанимационном отделении больницы в Краматорске. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Вчера в Мирноградское отделение полиции поступило сообщение от врачей, которыми с ожогами тела госпитализирован и отправлен в Краматорскую детскую больницу 8-месячный мальчик. Родители объяснили полицейским, что они собирались купать сына, приготовили ванну с кипятком и на минуту потеряли бдительность. Именно в этот момент мальчик залез в емкость с водой и обжегся. Увидев это, родители немедленно вызвали "скорую помощь"», – рассказали в полиции.

Сейчас малыш, который получил 25% ожогов тела, вместе с родителями находится в больнице Краматорска.

По факту открыто уголовное производство по ст. 166 «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство» Уголовного кодекса Украины.