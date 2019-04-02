В ЦИК пояснили, почему еще не подсчитан 100% результат на выборах президента. Новости

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины, по информации на полдень сегодня, 2 апреля, обработали более 98,5% протоколов в электронном виде. Тройка лидеров президентских выборов не изменилась.
В ЦИК Украины пояснили, что задержка в обработке голосов в электронном виде связана с тем, что по ним сейчас идет уточнение данных и пока что члены ЦИК не знают, когда будут обработаны 100% бюллетеней в электронном виде.
В настоящее время в Киеве начали принимать протоколы и бюллетени с мокрыми печатями из регионов. Одними из наиболее оперативных в этом плане оказались избирательные комиссии из Донецкой и Луганской областей.
«Мы сегодня ожидаем постоянный прием членов избирательных комиссий. У нас продолжается беспрерывное заседание. как только протоколы доставляют в ЦИК, мы сразу выходим на заседание и публично их объявляем и принимаем», – отметила член ЦИК Украины Наталья Бернадская.
Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 622 тыс. 805 избирателей, в голосовании приняли участие 65,10%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 387 избирателей проголосовали 56,8%.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»
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