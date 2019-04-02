Пыталась спуститься с 3-го этажа: На Донетчине 17-летняя девушка сорвалась с высоты. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) 17-летняя студентка сорвалась с высоты, пытаясь через окно по связанным вещам и простыням спуститься с третьего этажа. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба полиции города.

«Сегодня около 1:00 в Краматорский отдела полиции поступило сообщение о падении девушки с высоты. Во время выезда на место следственно-оперативная группа выяснила, что несовершеннолетняя студентка, которая живет в общежитии, собиралась на ночное свидание. Зная, что в позднее время комендант ее не отпустит, девушка решила выйти из своей комнаты, расположенной на третьем этаже, другим путем. Связав между собой вещи и простыни, девушка начала спускаться, но сорвалась и упала на землю», – рассказала в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 128 Уголовного кодекса Украины «Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение». Продолжается досудебное расследование.