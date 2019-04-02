Юлия Тимошенко потеряла шансы попасть во второй тур выборов. Новости

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко потеряла шансы попасть во второй тур выборов, заняв третье место с 13,4% голосов и отстав от идущего вторым Петра Порошенко на недосягаемое количество голосов, пишет «Сегодня».

На данный момент Центральная избирательная комиссия обработала 98,55% протоколов и тройка лидеров расположилась следующим образом:

Владимир Зеленский – 30,24 (5 622 711 голосов).

Петр Порошенко – 15,92% (2 960 012).

Юлия Тимошенко – 13,39% (2 490 687).

Таким образом, разница между Петром Порошенко и Юлией Тимошенко составляет почти 470 тыс. голосов. Согласно данным ЦИК, в первом туре проголосовали 18,82 млн человек, а на данный момент подсчитано почти 18,6 млн бюллетеней. А значит осталось подсчитать около 220 тысяч протоколов и Тимошенко уже никак не сможет достать до второго места.

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 621 тыс. 197 избирателей, в голосовании приняли участие 63,54%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 387 избирателей проголосовали 56,8%.

По данным «Национального экзитпола 2019», в первом туре Владимир Зеленский получил 30,4% голосов, Петр Порошенко – 17,8%, Юлия Тимошенко – 14,2%.

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