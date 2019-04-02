В Краматорске мужчина убил женщину 10 ударами ножа. Новости

В Краматорске арестован 42-летний местный житель, который подозревается в умышленном нанесении женщине более 10 ударов ножом. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, местный житель подозревается в совершении жестокого убийства знакомой женщины в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

«Вечером 24 марта 42-летний мужчина познакомился на улице с женщиной и после совместного распития спиртного отправился к ней домой. Через 15 минут между знакомыми возникла ссора на почве нежелания мужчины вступать с хозяйкой квартиры в половые отношения», – говорится в сообщении.

«Возмущенный ее поведением, гость более 10 раз ударил женщину в область шеи лезвием складного ножа. От полученных многочисленных колото-резаных ранений с повреждением сонной артерии, яремной вены и острой кровопотерей потерпевшая скончалась на месте», – сообщили в прокуратуре.

Мужчина арестован, досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось ранее, труп 58-летней женщины в квартире обнаружил ее муж.

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