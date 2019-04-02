Ажиотажа с приемом протоколов об итогах выборов в регионах пока нет, – ЦИК. Новости

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины сегодня, 2 апреля, нет очереди по приему членов избирательных комиссий, которые уже начали подвозить протоколы и бюллетени с мокрыми печатями из регионов.
В ведомстве поясняют, что одной из таких причин является то, что главы избирательных комиссий из одного региона группируются в команду и далее в сопровождении полиции везут протоколы в ЦИК. Второй вариант задержки – передышка после дня голосования. Ажиотаж в ЦИК ожидают в ближайшие дни.
«Процесс начался вчера, и, очевидно, что пик приема будет завтра и послезавтра, потому что у нас 199 избирательных окружных комиссий», – говорит член ЦИК Украины Наталья Бернадская.
«После транспортировки мы сразу готовы принимать в любое время дня и ночи», – добавила она.
Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 622 тыс. 805 избирателей, в голосовании приняли участие 65,10%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 387 избирателей проголосовали 56,8%.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»
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