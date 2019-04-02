В штабе ООС рассмотрели, как будут действовать бригады и батальоны на угрожаемых направлениях. Новости

Командование Объединенных сил проанализировало итоги деятельности по проведению операции в марте, рассмотрели варианты деятельности бригад и батальонов на угрожаемых направлениях на апрель. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает штаб Операции Объединенных сил (ООС).

В Объединенном командном пункте под руководством командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева прошел круглый стол, в ходе которого подробно проанализированы ход боевой деятельности, подготовки штабов и военных частей, реализация гуманитарных проектов, а также выполнение всего спектра задач операции за март – одиннадцатый месяц от начала проведения ООС.

Участники круглого стола рассмотрели возможные варианты действий противника на ближайшую перспективу, в частности в апреле. Акценты в ходе диалога были сосредоточены на повестке и способах действий бригад и батальонов на угрожаемых направлениях. В конструктивном диалоге состоялся обмен боевым опытом. Были рассмотрены и другие результаты по итогам текущего месяца.

Уточняется, что совместной работой определены дальнейшие шаги реализации Закона Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».