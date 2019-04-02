В «ЛНР»: В Первомайске на улице нашли часть от «Града». Новости

В неподконтрольном украинским властям Первомайске (Луганская обл.) местные жители обнаружили на улице взрыватель от снаряда «Град», а в неподконтрольном Луганске – осветительный патрон. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

«За истекшие сутки в республике произошло 2 чрезвычайных происшествия. 01.04.2019, 09:31, г. Луганск, р-н городка Острая Могила, дачный кооператив "Станкостроитель", ул. Весенняя 4. Местным жителем на дереве обнаружен подозрительный предмет. В 11:24 предмет идентифицирован как использованный реактивно-осветительный патрон (РОП-40) и изъят сотрудниками МВД», – утверждают в «ЛНР».

Там добавляют, что в тот же день в 13:58 в Первомайске, на кв. 40 лет Победы, местным жителем на улице обнаружен подозрительный предмет. «В 15.25 предмет идентифицирован как взрыватель от снаряда "Град" и изъят сотрудниками МВД», – утверждают в «ЛНР».

Читайте также: