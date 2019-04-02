Неужели трудно заколотить нижние этажи: В Донецке возле недостроя «скорая» забрала человека. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке у недостроя машина «скорой помощи» забрала человека. Местные жители в соцсетях сообщают, что, вероятнее всего, это было падение с высоты.

Как рассказывают местные жители, сегодня, 2 апреля, утром возле недостроенного десятиэтажного дома (м-н Первомайский), машина «скорой помощи» забрала человека. «Подробностей нет, вероятнее всего, это было падение с недостроя», – отмечает автор поста. Также он напоминает, что это не первый инцидент, связанный с данным домом.

Дончане сообщают, что пострадавший человек разбился не насмерть, иначе его тело не забирали бы сотрудники «скорой». «"Скорая" обычно забирает живых. Тела забирают другие», – пишет Иван.

Люди в комментариях спорят о том, могли ли «власти» предотвратить данную ситуацию:

Роман: «Неужели трудно заколотить нижние этажи, чтобы туда не было доступа? Или лучше считать трупы каждые полгода? Безмозглые власти, элементарных вещей не понимают»;

Дмитрий: «Много моментов. Например, как ни колоти, а всегда найдется тот, кто оторвет палку забора или лист металла и залезет внутрь… Заложить окна кирпичом? Ок. Но все равно, это уже не то… Заметьте, туда практически свободный доступ еще аж-аж-аж-аж с тех времен»;

Сергей: «Нефиг там лазать».

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