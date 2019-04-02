Выборы президента: ЦИК обработал 99% протоколов. Новости

Центральная избирательная комиссия обработала 99,02% протоколов с результатами голосования в первом туре выборов президента Украины, прошедших 31 марта.

На данный момент подсчитаны 18 млн 686 тыс. 739 голосов.

По Украине Владимир Зеленский имеет 30,23% голосов, Петр Порошенко – 15,92%, Юлия Тимошенко – 13,39%.

Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.

По Донецкой области обработано 99,75% протоколов – 846 тыс. 018 проголосовавших избирателей.

В Луганской области обработано 98,50% протоколов – 296 тыс. 244 избирателей.

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 621 тыс. 197 избирателей, в голосовании приняли участие 63,54%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 тыс. 387 избирателей проголосовали 56,8%.

По данным «Национального экзитпола 2019», в первом туре Владимир Зеленский получил 30,4% голосов, Петр Порошенко – 17,8%, Юлия Тимошенко – 14,2%.