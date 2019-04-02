Последний бой: Эксперты прокомментировали дебаты между Порошенко и Зеленским. Новости

Вопрос проведения дебатов между двумя кандидатами в президенты Украины – Петром Порошенко и Владимиром Зеленским – остается открытым. И эксперты пока не берутся однозначно дать ответ на него, пишет «Сегодня».

Так, политолог Олеся Яхно-Белковская акцентирует внимание на том, что, в первую очередь, надо помнить, что закон не обязывает кандидатов участвовать в дебатах.

«Я не знаю, будут дебаты. Никто по закону не обязан принимать в них участие», – сказала эксперт в комментарии изданию.

В то же время, по ее словам, на подобные дебаты есть запрос общества.

«Важнее общественное мнение. Есть очень четкая общественная позиция – общество хочет видеть эти дебаты», – продолжает Яхно-Белковская.

А вот председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко склоняется к тому, что дебаты все-таки могут состояться. Но ставит условие – это возможно, если кандидаты заранее оговорят их форму.

«Скорее всего, дебаты состоятся. Это произойдет, если кандидаты заранее договорятся о форме дебатов, условиях и правилах. Но если форма дебатов не будет согласована, то они могут и не состоятся, – считает политолог.

При этом эксперт не так однозначно относится к флешмобу в соцсетях по поводу необходимости дебатов и ставит под вопрос запрос общества.

«Флешмоб в соцсетях – это лишь часть общественного мнения. Плюс – это может быть и политтехнологией», – дополняет Фесенко.

Несмотря на противоречия в предыдущих вопросах, эксперты сходятся во мнении по поводу принятия закона, который обяжет кандидатов участвовать в дебатах. Политологи считают, что, скорее всего, его не примут. Яхно-Белковская связывает это с рассмотрением других важных проектов.

«Я не уверена, что такой законопроект примут, ведь сейчас продолжается рассмотрение закона о языке. А так просто нельзя прерывать этот процесс. Также найдутся те, кто будет против и скажут, что он противоречит Конституции. Но я не говорю, что нет шанса», – считает эксперт.

А Фесенко делает акцент на неоднозначности ситуации в Верховной Раде.

«Я не уверен, что упомянутый законопроект будет принят. Может быть, но посмотрим. У нас осталась одна пленарная неделя. И ситуация в парламенте сейчас очень неоднозначная. Там еще рассматривается закон о языке», – комментирует он.

Как сообщалось ранее, действующий глава государства Петр Порошенко выступил за проведение дебатов между кандидатами в президенты перед вторым туром голосования. Лидер избирательной гонки Владимир Зеленский уже дал свое согласие принять в них участие.

Напомним, официальные результаты выборов, прошедших 31 марта, должны быть объявлены не позднее 10 апреля. Если 31 марта ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов (50%+1 голос), будет назначен второй тур выборов. Его возможная дата – 21 апреля 2019 года. Новоизбранный президент Украины должен вступить в должность не позднее 3 июня 2019 года. По последним данным на сегодня, 2 апреля, ЦИК обработала 98% протоколов с результатами голосования в первом туре выборов президента Украины, прошедших 31 марта.

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