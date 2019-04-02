Прокуратура и ГФС Донетчины ликвидировали межрегиональный конвертационный центр. Новости

В Харькове ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 240 млн грн, а также установили группу лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики г. Киева, Донецкой, Луганской, Харьковской и других областей услуги для уклонения от уплаты налогов и по переводу безналичных средств в наличность.

Как сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба ГФС в Донецкой области, в схеме фигуранты использовали ряд специально созданных / приобретенных подконтрольных предприятий, на счета которых заказчики конвертации перечисляли средства якобы за предоставленные услуги по перевозкам грузовым транспортом. Эти деньги потом перечислялись на платежные банковские карточки, снимались наличными и возвращались «клиентам» за вознаграждение в размере 10-15% от проконвертированной суммы.

«В течение 2018-2019 годов было проконвертировано более 240 млн грн. По результатам проведенных мероприятий установлены 52 фиктивные предприятия, подконтрольные участникам схемы, и 8 компаний-выгодоприобретателей», – сообщают в ГФС в Донецкой области.

«Кроме того, проведены санкционированные обыски в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов в Харькове, по результатам которых изъяты регистрационные документы, печати и первичные финансово-хозяйственные документы задействованных компаний, 153,5 тыс. грн наличными, компьютерная техника, электронные носители информации и другие доказательства незаконной деятельности. Следственные действия продолжаются», – добавили в ведомстве.