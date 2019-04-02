На Донетчине продолжается протест горняков из-за долгов по зарплатам. Новости

В Донецкой области горняки шахты «Родинская» ГП «Мирноградуголь» сегодня, 2 апреля, второй день отказываются приступать к работе, требуя погашения задолженности по зарплате.

Как рассказал заместитель председателя Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Александр Абрамов, часть денег от «Мирноградуголь» работники шахты вчера получили. Но когда шахтерам выплатят долги по зарплате, которую они не получают с января этого года, пока неизвестно.

Ранее о протестах горняков шахты «Родинская» сообщал глава НПГУ Михаил Волынец.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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