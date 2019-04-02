Ситуация в пунктах пропуска днем 2 апреля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 2 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское»:
- «Администратор»: «10:30. Пеших в Горловке в сторону Украины треть сетки, на "нуле" сразу на автобус, пропускают очень быстро»;
- Анна: «13:14. Горловка в Украину 20 машин основная».
КПВВ «Марьинка»:
- «Sharap»: «10:31. На "Каргилле" после нескольких дней затишья снова Армагеддон. С 5:30 в общей очереди продвинулся всего на 12 машин. Сейчас на "Каргилле" общая в начале моста, льгота машин на 30 меньше. Движения практически нет»;
- Nik: «12:14. "Каргилл" из Донецка. Основная на спуске с моста, льгота около 40»;
- «Администратор»: «13:16. Очередь на "Каргилле" в Украину с моста, движения нет»;
- Андрей: «14:38. Из Донецка на "Каргилле" очередь почти до блоков. Только подъехал. Льгота есть, издалека навскидку до 15-20».
КПВВ «Новотроицкое»:
- «Администратор»: «11:47. Еленовка в Украину. Машин около 100. Стоим с 5:20. Только заехали на проверку. Пропускают очень медленно».
КПВВ «Гнутово»:
- Александр: «13:02. Октябрь в обе стороны и Гнутово в Мариуполь – по 5 машин».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
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