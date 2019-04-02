Ситуация в пунктах пропуска днем 2 апреля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 2 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

«Администратор»: «10:30. Пеших в Горловке в сторону Украины треть сетки, на "нуле" сразу на автобус, пропускают очень быстро»;

Анна: «13:14. Горловка в Украину 20 машин основная».

КПВВ «Марьинка»:

«Sharap»: «10:31. На "Каргилле" после нескольких дней затишья снова Армагеддон. С 5:30 в общей очереди продвинулся всего на 12 машин. Сейчас на "Каргилле" общая в начале моста, льгота машин на 30 меньше. Движения практически нет»;

Nik: «12:14. "Каргилл" из Донецка. Основная на спуске с моста, льгота около 40»;

«Администратор»: «13:16. Очередь на "Каргилле" в Украину с моста, движения нет»;

Андрей: «14:38. Из Донецка на "Каргилле" очередь почти до блоков. Только подъехал. Льгота есть, издалека навскидку до 15-20».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Администратор»: «11:47. Еленовка в Украину. Машин около 100. Стоим с 5:20. Только заехали на проверку. Пропускают очень медленно».

КПВВ «Гнутово»:

Александр: «13:02. Октябрь в обе стороны и Гнутово в Мариуполь – по 5 машин».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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