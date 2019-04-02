В Украине на каждого пенсионера приходится 1,4 работающих, – экономический эксперт. Новости

В Украине на каждого пенсионера приходится 1,4 работающих граждан. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщил глава Национального Совета экономического развития, экономический эксперт Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

«По состоянию на конец первой половины 2018 года численность экономически активного населения в возрасте от 15 до 70 лет составляла 18 млн человек. Учитывая уровень безработицы в 8,3%, численность занятых в Украине составляла 16,5 млн человек. Пенсионеров в то время было 11,5 млн. А это означает, что на каждого пенсионера приходится всего 1,4 работающих человек», – написал он.

По словам эксперта, за 5,5 лет, с 2013 года по I полугодие 2018 года, численность пенсионеров сократилась на 2,1 млн. Средние темпы сокращения составляют 2% ежегодно. «В 2014 году сокращение произошло на 10% из-за оккупации востока Украины и Крыма. Сейчас трудно установить точное количество лиц, которые находятся на оккупированной территории из-за их миграции и отсутствия механизмов подсчета», – отметил Дорошенко.

Кроме того, по данным эксперта, постоянно в течение 5,5 лет сокращается количество пенсионеров, которые получают пенсию по возрасту. Ежегодно таких людей становится на 2% меньше.

Ежегодно сокращается также численность тех, кто получает социальные пенсии, но темпы значительно быстрее – 5% в год. Уменьшается и количество пенсионеров, которые получают пенсии как военнослужащие – на 1% ежегодно.

«Но в других категориях пожилых людей происходят отличные от этого процессы. Так, количество пенсионеров, которые получают пенсию на пожизненное содержание судей в отставке, постоянно растет, и в среднем увеличивается на 21% ежегодно. В 2016-2017 годах стало больше людей, которые получают пенсию за выслугу лет. Однако в 2018 году их количество вернулось к показателю 2013 года. Та же тенденция, когда в течение 2015-2017 годов росла численность пенсионеров, получающих пенсию по инвалидности и по случаю потери кормильца, а в 2018 году она начала падать», – рассказал Дорошенко.

Что касается среднего размера пенсии по всем категориям, то, по данным эксперта, он составлял:

в 2013 году – 1 526 грн;

в 2014 году – 1 582 грн;

в 2015 – 1 700 грн;

в 2016 году – 1 828 грн;

в 2017 – 2 479 грн;

в I полугодии 2018 года – 2 562 грн.

«То есть с 2013 по 2018 годы пенсия выросла в 1,7 раза», – резюмировал Алексей Дорошенко.

Как сообщалось ранее, в Украине более половины пенсионеров (51%), или 5,99 млн, получают от государства от 1,4 до 2 тыс. грн. А в прошлом 2018 году рост пенсий составил от 2% до 61,5%, в зависимости от категории пенсионера.

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