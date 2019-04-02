Смена места голосования: Некоторые отделы Госреестра избирателей принимают заявления (Адреса на Донбассе). Новости

Несмотря на то, что официально пока не объявлено о проведении второго тура выборов президента Украины, некоторые отделы ведения Государственного реестра избирателей (ГРИ) принимают заявления от граждан об изменении места голосования. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба Общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния»).

«Пока официально не назначено повторное голосование (второй тур), но некоторые отделы Государственного реестра избирателей принимают заявления от граждан об изменении места голосования, однако не выдают удостоверение при этом. Разный подход практикуется, поэтому уже можно звонить в свой реестр», – говорится в сообщении.

Общественники подчеркивают, что «официально никаких решений не принято». И рекомендуют проверять сайты Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и ГРИ. «По процедуре, напомним, сначала Центризбирком должен назначить повторное голосование (второй тур), и только потом отделы Госреестра избирателей начинают принимать заявления об изменении места голосования», – отмечается в сообщении.

Завершится прием заявлений 15 апреля (включительно).

С перечнем отделов ГРИ, их телефонами и адресами можно ознакомиться на инфографике или в материале «Государственный реестр избирателей: Контакты отделений в Донецкой и Луганской области»:

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Напомним, что по предварительным данным, в Украине будет второй тур выборов президента. По мнению экспертов, очень важно, чтобы ЦИК как можно скорее объявила результаты первого тура выборов президента Украины и официально объявила о повторном голосовании, чтобы граждане успели сменить место голосования.

Как сообщалось раннее, только 8% переселенцев до конечного срока – 25 марта – смогли изменить место голосования для участия в выборах президента Украины 31 марта. Также сообщалось, что по меньшей мере 50% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) не знали, что они имеют право голоса на выборах президента Украины.

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