Донетчина: В УПФУ рассказали об очередном перерасчете пенсий. Новости

В Донецкой области гражданам проведен очередной перерасчет пенсии. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
Так, апрельский перерасчет пенсии выполнен в соответствии с ч. 4 ст. 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». «Пересчет распространяется на всех пенсионеров, которые в течение последних 24 месяцев после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии имели трудовые отношения или осуществляли предпринимательскую деятельность с уплатой страховых взносов», – говорится в сообщении.
По информации ведомства, численность таких пенсионеров в области составила 72 тыс. человек.
Отмечается, что пересчет проводился автоматизированно по материалам пенсионного дела и информации из Государственного реестра застрахованных лиц о трудовых отношениях и уплате страховых взносов тем пенсионерам, которые на 1 марта года получили право на проведение перерасчета.
Пересчет не требовал личного обращения человека в управление ПФУ. Он проводился с добавлением страхового стажа в календарном исчислении.
В ведомстве обращают внимание, что лицам, которые после назначения (предыдущего перерасчета) работали на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по Списку № 1, зачисление страхового стажа в льготном исчислении осуществляется при условии представления уточняющей справки на основании личного заявления в сроки, предусмотренные ст. 45 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
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