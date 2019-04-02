«Стена» на границе с Россией: На Луганщине возобновлено активное строительство (Фото). Новости

С 1 апреля в Луганской и Харьковской областях начались активные комплексные работы по инженерно-техническому обустройству российско-украинской границы. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Подрядные организации провели подготовительные работы для строительства рокадных дорог, проводится устройство заграждений и противотранспортных рвов. Продолжаются проектно-изыскательские работы. В настоящее время только на участке отдела пограничной службы "Лозно-Александровка" устроено 6,3 км заграждений из спирали типа "Егоза" и устроено более 13 км противотранспортного (противотанкового) рва», – говорится в сообщении.

На участке Золочевского района Харьковской области проводятся работы по оборудованию системы видеонаблюдения и контроля, прокладки переходов через сложные или нестандартные участки местности, осуществляется доставка щебеночной продукции с железнодорожной станции к местам выполнения работ и корректировки проектных решений.

Как сообщается, кроме Луганской и Харьковской областей, проводятся работы по реконструкции, строительству и обустройству объектов в Черниговской области. Также проводится разработка проектно-сметного документа по инженерно-техническому обустройству государственной границы в пределах Сумской области.

В ведомстве напоминают, что этот План был утвержден распоряжением правительства в мае 2015 года и предусматривает создание на украинско-российском участке системы «интеллектуальной границы», которая объединяет технические, инженерные и фортификационные новации и предоставит возможность максимального контроля за линией государственной границы и предупреждение ее нарушения. Конечным сроком реализации Плана является 2021 год.

По данным Госпогранслужбы, всего на 2019 год планом предусмотрено выделение из бюджета 400 млн грн. За эти средства планируется развернуть 5 комплексов видеоконтроля и сигнализации, устроить 50 км противотранспортных рвов, 9,5 км сетчатого ограждения, 47,9 км заграждений из спирали типа «Егоза», проложить 65,8 км рокадной дороги, оборудовать 40 переходов рокадной дороги через сложные участки (овраги, канавы и т. п.), выполнить работы по реконструкции помещений для подразделений охраны границы на 3 объектах и ​​ряд других работ.

Отмечается, что на протяжении 2015-2018 годов на реализацию Плана было выделено 1,3 млрд грн. За эти средства оборудованы и оснащены около 33,8% протяженности российско-украинской границы, а это: 4 комплекса видеоконтроля и сигнализации, почти 340 км противотранспортных рвов, 250 км рокадной дороги; проведена реконструкция 5 пограничных подразделений; оборудовано достаточное количество опорных пунктов, приобретены технические средства для дистанционного контроля и многое другое.

«Эффективность данного проекта подтверждается уже тем, что на участках, где система действует, возможность нарушения линии границы практически сведена к нулю», – резюмировали в Госпогранслужбе.

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