Как переселенцам из Донбасса получить налоговую скидку за аренду жилья. Новости

Переселенцы из Донбасса имеют возможность получить налоговую скидку за аренду жилья по итогам года. О том, какие документы необходимо предоставить, рассказали в Главном управлении Государственной фискальной службы (ГФС) Украины в Луганской области. сообщает сегодня, 2 апреля, пресс-служба ведомства.

По информации ГФС, плательщики налога на доходы физических лиц, которые являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), имеют право на налоговую скидку за аренду жилья.

«Имеется в виду уменьшение налогооблагаемого дохода по итогам отчетного налогового года на суммы средств, фактически уплаченных в течение отчетного года в виде арендной платы по договору аренды жилья (квартиры, дома)», – говорится в сообщении.

Для получения налоговой скидки необходимо предоставить следующие документы:

декларацию об имущественном состоянии и доходах за отчетный (налоговый) год;

копию справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица;

копию договора аренды жилья;

платежные и расчетные документы, подтверждающие факт уплаты;

заявление, в котором указаны сведения об отсутствии условий, которые не дают права на получение налоговой скидки согласно нормам законодательства.

Также в фискальной службе напомнили, что налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах за 2018 год подается плательщиками НДФЛ до 2 мая включительно текущего года (с учетом, что 1 мая – праздничный день).

«Основания для начисления налоговой скидки с указанием конкретных сумм отражаются налогоплательщиком в годовой налоговой декларации, подаваемой по 31 декабря включительно следующего за отчетным налогового года», – отметили в ГФС.