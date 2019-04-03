На Луганщине будут судить мошенницу, забравшую у пенсионерки 82 тыс. грн. Новости

В Попаснянском районе (Луганская обл.) будут судить мошенницу, которая обманным путем отняла у пожилой женщины более 80 тыс. грн. Аферистка представилась сотрудницей банка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
Как выяснилось в ходе расследования, в середине января 2019 года в городе Нижнее аферистка, представившись сотрудницей банка, под предлогом замены купюр забрала у 80-летней пенсионерки 82 тыс. грн.
Местонахождение мошенницы правоохранители установили сразу после преступления. Злоумышленница оказалась жительницей Донецкой области, которая уже привлекалась к уголовной ответственности за подобное правонарушение.
Во время обыска по месту жительства аферистки правоохранители нашли деньги, которые она забрала у пожилой женщины. Свою вину подозреваемая признала и возместила материальный ущерб в полном объеме.
Сейчас, обвинение в уголовном деле по факту завладения чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенного повторно (ч. 2 ст. 190 УК Украины) направлено в Попаснянский районный суд.
Отмечается, что согласно санкции ч. 2 ст. 190 УК Украины, правонарушительнице грозит штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от 1 до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 3 лет.
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