Аферы с банковскими картами: Жительница Славянска лишилась 30 тыс. грн. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) местная жительница попала в ловушку мошенников, поверив лже-сотруднику банка. В результате женщина потеряла 30 тыс. грн. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Как отмечают правоохранители, 54-летняя женщина сообщила неизвестному ей мужчине все данные своей банковской карты, в результате чего лишилась 30 тыс. грн.

По словам потерпевшей, ей пришло SMS-сообщение о том, что якобы с ее счета была снята сумма в 1 288 грн. Ниже был указан телефон, по которому можно получить «больше информации».

Женщина связалась с «оператором банка», затем ее переключили на «специалиста», который попросил для проверки назвать всю информацию о банковской карте. Вскоре владелице счета пришло подтверждение о снятии суммы в 30 тыс. грн.

Правоохранители в очередной раз призывают граждан не поддаваться на провокации мошенников, не предоставлять никакой банковской информации незнакомым людям, а в случае подозрения в преступных намерениях относительно своих средств, немедленно блокировать счета.

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