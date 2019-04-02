В «Л-ДНР» активно проводятся испытания спецсредств разведки и радиоэлектронной борьбы, – ГУР. Новости

На неподконтрольных украинским властям территориях (НКТ) Донбасса командование незаконных вооруженных формирований (НВФ) активизировало испытания вооружения, в частности, специальных средств разведки и радиоэлектронной борьбы. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба Министрества обороны Украины.

Так, согласно информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование НВФ активизировало испытания модернизированных образцов вооружения и военной техники на неподконтрольной Украине территории в Донецкой и Луганской областях.

«В частности, в составе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Вооруженных сил Российской Федерации ускоренно ведутся работы по развертыванию сети станций по противодействию беспилотным летательным аппаратам. В то же время проводится исследование эффективности образцов специальных технических средств разведки и радиоэлектронной борьбы», – говорится в сообщении.

При этом, как уточняется, отдельные элементы оборудования, после каждого этапа испытаний в боевых условиях, российские специалисты отправляют для доработки в РФ перед принятием на вооружение ВС РФ и запуском в серийное производство.