Искренне раскаялась: В Славянске организатор «выборов» в «ДНР» получила условный срок. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) осудили жительницу неподконтрольной украинским властям Горловки, которая была председателем комиссии по проведению незаконных выборов «главы» и «народных депутатов» «ДНР». Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Как отмечается, Славянский горрайонный суд признал 68-летнюю жительницу Горловки виновной в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
По информации прокуратуры, в ноябре 2018 года женщина принимала активное участие в организации и проведении на территории так называемой «ДНР» незаконных выборов «главы» и «народных депутатов» «ДНР».
Добровольно согласившись занимать «должность» председателя участковой «избирательной комиссии», которая размещалась в помещении одного из учебных заведений Горловки, женщина лично доставила из Донецка «бюллетени» для голосования, пересчитала их, поставив на каждом печать с номером «избирательного участка», а также руководила обустройством помещения мебелью, урнами и кабинками для голосования.
В день проведения незаконных выборов, 11 ноября, обвиняемая координировала работу членов «комиссии», распределяла обязанности, проводила консультации избирателей, а после окончания голосования и подсчета голосов подписала итоговые протоколы, которые вместе с «бюллетенями» увезла в «центральную избирательную комиссию ДНР», расположенную в Донецке. По итогам «работы», женщина получила оплату в размере 3 250 руб.
«Суд учел искреннее раскаяние пенсионерки и активное содействие расследованию и назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год», – говорится в сообщении.
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