На Луганщине мужчина пытался подкупить пограничников за 500 грн. Новости

В Луганской области на пункте пропуска «Меловое» за беспрепятственное пересечение государственной границы гражданкой Российской Федерации пограничникам предлагали взятку в 500 грн. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-центр восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера, пограничниками Луганского отряда, входящими в состав операции Объединенных сил, зафиксирован очередной случай, когда гражданин предлагал правоохранителям неправомерную выгоду», – говорится в сообщении.

Отмечается, что взятку в размере 500 грн предложил гражданин Украины, 1978 года рождения, за беспрепятственное пересечение государственной границы 28-летней гражданкой России. Она направлялась в Украину через пункт пропуска «Меловое».

Факт дачи взятки был зафиксирован в установленном порядке. «В правоохранительные органы направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 369 УКУ "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу"», – добавили в Госпогранслужбе.