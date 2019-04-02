На Донбассе насчитывается более 15 тысяч детей со статусом пострадавших от войны. Новости

Вся лентаДонбассДонецкая область
Луганская область

На Донбассе насчитывается более 15 тысяч детей со статусом пострадавших от войны

02.04.19 19:12dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Донецкой и Луганской областях Службы по делам детей зарегистрировали более 15 тысяч детей со статусом пострадавших в результате военных действий и вооруженного конфликта. Об этом сообщили в профильных областных департаментах в ответ на информационный запрос, сегодня, 2 апреля, передает «Вільне радіо».

Так, по состоянию на 27 марта 2019 года, в Донецкой области признали пострадавшими 8 784 ребенка из 10 тысяч 878, которые подавали заявления на получение этого статуса. В Луганской же области таких детей 6 720.

Отмечается, что этих детей классифицируют на три отдельные категории:

  • психологическое насилие;
  • увечья или контузия;
  • сексуальное насилие.

Со второй категории больше детей из Донецкой области. По состоянию на 27 марта 71 ребенок зарегистрирован и подтвердил свой статус в связи с травмированием от боевых действий. Сексуальному насилию подверглись два ребенка: по одному из Донецкой и Луганской областей.

Однако, на текущий момент этот статус ничего не дает. Льгот, ежемесячной денежной помощи или вообще одноразовой из государственного бюджета не предусмотрено.

В Донецкой области некоторым детям с этим статусом помогают за счет местного бюджета. Предоставляют одноразовую денежную помощь для детей, подвергшихся физическому, сексуальному насилию, тем, кто получил контузию/увечье, или если ребенка похищали.

До 1 февраля 2019 года денежная помощь из областного бюджета таким детям составляла от 7 400 грн до 9 300 грн. Размер этой выплаты зависел от уровня прожиточного минимума. Выплачивали деньги за распоряжением главы области. Так, за 2018 год эти выплаты получили 63 ребенка.

1 февраля коллегия Донецкой ОГА утвердила проект социального развития на 2 года, в котором есть пункт о денежной помощи таким детям. Поэтому, детям из Донецкой области со статусом ребенка, пострадавшего в результате боевых действий, во всех категориях кроме «психологическое насилие», будут оказывать материальную помощь в размере 5 прожиточных минимумов. По состоянию на 2 апреля – это 8 130 грн для детей до 6 лет и 10 135 грн для детей от 6 до 18 лет.

Как сообщалось ранее, в Украине не создан эффективный механизм защиты прав и свобод детей, пострадавших в результате вооруженного конфликта на Донбассе, в частности, предоставление им соответствующих социальных и реабилитационных услуг.

Напомним, в Министерстве социальной политики подтвердили, что статус ребенка, пострадавшего в военном конфликте, не дает никаких привилегий. Поэтому регистрировать «детей войны» родители не спешат. Но чиновники уверяют, что вскоре льготы появятся.

О том, как ребенку получить статус пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, читайте здесь. Статус ребенка, пострадавшего от военных действий, дается один раз и на всю жизнь.

Читайте также:

Комментарии