На Донбассе насчитывается более 15 тысяч детей со статусом пострадавших от войны. Новости

В Донецкой и Луганской областях Службы по делам детей зарегистрировали более 15 тысяч детей со статусом пострадавших в результате военных действий и вооруженного конфликта. Об этом сообщили в профильных областных департаментах в ответ на информационный запрос, сегодня, 2 апреля, передает «Вільне радіо».

Так, по состоянию на 27 марта 2019 года, в Донецкой области признали пострадавшими 8 784 ребенка из 10 тысяч 878, которые подавали заявления на получение этого статуса. В Луганской же области таких детей 6 720.

Отмечается, что этих детей классифицируют на три отдельные категории:

психологическое насилие;

увечья или контузия;

сексуальное насилие.

Со второй категории больше детей из Донецкой области. По состоянию на 27 марта 71 ребенок зарегистрирован и подтвердил свой статус в связи с травмированием от боевых действий. Сексуальному насилию подверглись два ребенка: по одному из Донецкой и Луганской областей.

Однако, на текущий момент этот статус ничего не дает. Льгот, ежемесячной денежной помощи или вообще одноразовой из государственного бюджета не предусмотрено.

В Донецкой области некоторым детям с этим статусом помогают за счет местного бюджета. Предоставляют одноразовую денежную помощь для детей, подвергшихся физическому, сексуальному насилию, тем, кто получил контузию/увечье, или если ребенка похищали.

До 1 февраля 2019 года денежная помощь из областного бюджета таким детям составляла от 7 400 грн до 9 300 грн. Размер этой выплаты зависел от уровня прожиточного минимума. Выплачивали деньги за распоряжением главы области. Так, за 2018 год эти выплаты получили 63 ребенка.

1 февраля коллегия Донецкой ОГА утвердила проект социального развития на 2 года, в котором есть пункт о денежной помощи таким детям. Поэтому, детям из Донецкой области со статусом ребенка, пострадавшего в результате боевых действий, во всех категориях кроме «психологическое насилие», будут оказывать материальную помощь в размере 5 прожиточных минимумов. По состоянию на 2 апреля – это 8 130 грн для детей до 6 лет и 10 135 грн для детей от 6 до 18 лет.

Как сообщалось ранее, в Украине не создан эффективный механизм защиты прав и свобод детей, пострадавших в результате вооруженного конфликта на Донбассе, в частности, предоставление им соответствующих социальных и реабилитационных услуг.

Напомним, в Министерстве социальной политики подтвердили, что статус ребенка, пострадавшего в военном конфликте, не дает никаких привилегий. Поэтому регистрировать «детей войны» родители не спешат. Но чиновники уверяют, что вскоре льготы появятся.

О том, как ребенку получить статус пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, читайте здесь. Статус ребенка, пострадавшего от военных действий, дается один раз и на всю жизнь.

Читайте также: