Украина однозначно продолжит евроатлантический курс, – Климкин. Новости

Украина однозначно продолжит евроатлантический курс, какие бы ни были результаты второго тура выборов президента. Такое мнение министр иностранных дел Павел Климкин высказал в интервью одному из американских телеканалов, передает «Зеркало недели».

«Украина продолжит движение к трансатлантическому сообществу в сторону НАТО, к Европейскому союзу. Могут быть некоторые различия во временных рамках и тактике, но в смысле стратегии это решено на 100%», – считает глава МИД Украины.

По его словам, официальный Киев решительно отвернулся от тесных связей с Москвой. «Это навсегда. Если вы поговорите с людьми на улицах, это навсегда», – заявил Климкин.

Он убежден, что украинцы не позволят новоизбранному президенту сделать разворот в обратную сторону от НАТО и ЕС.

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 622 тыс. 805 избирателей, в голосовании приняли участие 65,10%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 387 избирателей проголосовали 56,8%. По данным ЦИК Украины, уже обработано 99% электронных протоколов, лидируют шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

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